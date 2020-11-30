Тоджинский район, Тува, , 09:41 — REGNUM В Тоджинском районе Тувы во время заготовки дров погиб 15-летний подросток. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, трагедия произошла 27 ноября в лесу возле села Адыр-Кежиг.

Погибший был вместе ещё с восемью учениками 8−9 классов местной школы. После уроков около 15 часов дня, как отмечается, они вместе поехали в лес на внедорожнике, принадлежащем отцу одного из подростков. При этом родителям о поездке они не сообщили.

«Приехав в указанную местность, несовершеннолетние спилили 2−3 ствола лиственницы. Очередная спиленная лиственница, падая, задела ствол сухостоя, который упал на мальчика», — отметили в ведомстве.

Тело школьника доставили в больницу к вечеру. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. В полиции намерены привлечь законных представителей подростков к административной ответственности.

Читайте также: Трое подростков погибли в ДТП в Дагестане