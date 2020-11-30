Пенза, , 09:44 — REGNUM В Пензенской области за 10 месяцев текущего года предварительно расследовано 2 763 преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Это ниже на 2,4% аналогичного периода 2019 года (2 832 преступления). В состоянии наркотического опьянения число преступлений составило 25 в 2020 году, в 2019 г. — 49. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

За 10 месяцев в алкогольном опьянении совершено 50 особо тяжких преступлений, 278 — тяжких, 431 — средней тяжести, небольшой тяжести — 2 004. В наркотическом опьянении в основном выявлены 18 преступлений небольшой тяжести, четыре — средней и три — тяжких преступлений.

К административному наказанию за управление транспортным средством привлечены лица, совершившие каждое пятое преступление в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвыми правонарушителями совершено 662 кражи имущества, 293 угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, 192 факта умышленного причинения легкого вреда здоровью и 134 факта нарушения неприкосновенности жилища.

Треть всех преступлений совершена в Пензе — 1 068. По районам области наибольший удельный вес таких преступлений отмечен в Спасском (65,3%), Бековском (62,7%), Неверкинском (60,7%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 10 302 преступления. Этот показатель больше аналогичного периода 2019 года на 4% (9 910).

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