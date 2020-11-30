Самара, , 09:30 — REGNUM Тайник с боеприпасами обнаружен в заброшенном доме в Самаре. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Куйбышевском районе города полицейские получили сведения о том, что в заброшенном доме по ул. Рижской находится тайник с боеприпасами. В результате они обнаружили 25 патронов, пригодных для стрельбы.

Отмечается, что вскоре стражи порядка установили личность ранее судимого 39-летнего мужчины, который мог быть причастен к незаконному хранению боеприпасов. По словам подозреваемого, патроны образца 1974 года он нашел около воинской части несколько лет назад и собирался их продать.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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