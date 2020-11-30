Аккра, , 09:32 — REGNUM Судно AGISILAOS, которое предназначено для перевозки жидких химических веществ и шло под флагом Маршалловых островов, подверглось в Гвинейском заливе нападению пиратов. Об этом 30 ноября сообщил портал Dryad Global, который специализируется на вопросах безопасности на море.

По информации портала, во время нахождения AGISILAOS в территориальных водах Ганы, на расстоянии около пяти морских миль от берега, на борт судна поднялась группа неизвестных.

При этом отмечается, что судно пыталось совершить маневр для того, чтобы пираты не могли высадиться на него. В то же время число членов экипажа и их гражданство не сообщается. Также уточняется, что в настоящее время судно находится в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября стало известно, что захват 14 заложников с судна для перевозки тяжелых грузов ZHEN HUA 7 осуществили пираты в Гвинейском заливе.