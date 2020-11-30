Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM В спальном районе Санкт-Петербурга ночью рухнула труба котельной. Жители окрестных домов узнали, что испытывают люди при землетрясении, повреждены несколько автомобилей. Об этом 30 ноября очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП в СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнил ИА REGNUM источник из экстренных служб, при демонтаже котельной на Октябрьской набережной, 38, произошло падение трубы. В результате обрушения были повреждены автомобили, люди не пострадали

ЧП произошло около часа ночи в Невском районе на Архивной улице, 11/1. По словам очевидцев, рабочие решили снести высокую трубу котельной. После падения большие осколки долетели до припаркованных машин и самого дома.

«Если бы данные осколки попали в людей, трагедии не избежать. Предупреждений не было о сносе трубы. Пострадало минимум шесть автомобилей и имущество дома», — отметил очевидец.

Как видно из опубликованного видео, труба находилась на огороженной территории, рядом с ней стояла строительная техника. Во время обрушения осколки задели близстоящие жилые дома. Из-за чего пострадали не только автомобили, но и фасады зданий: где-то выбило стекла, где-то двери.