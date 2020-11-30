Ульяновск, , 09:18 — REGNUM В Ульяновской области конфликт между двумя мужчинами завершился поджогом стога сена и возгоранием сарая. Об этом сообщает УМВД по региону.

Преступление было совершено в одной из деревень Ульяновской области. Разбирательства начались после того, как в полицию поступило заявление от 51-летнего сельчанина о поджоге стога сена и сарая. В поле зрения правоохранителей попал 58-летний житель другого села.

«По предварительным данным, у задержанного с потерпевшим возник конфликт, в результате которого предполагаемый злоумышленник поджёг стог сена, а огонь перекинулся на сарай», — говорится в сообщении.

Причинённый ущерб оценивается в 300 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные повреждение имущества»).

Читайте также: Жителя Ульяновской области обвинили в попытке сжечь дом

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Старомайнского района, которого обвинили в попытке сжечь дом своего знакомого при помощи «коктейлей Молотова». Дело направлено в суд.