Тюмень, , 09:15 — REGNUM В Тюмени гендиректора ЗАО «Никифор» и совладельца заправки «Н-1» оставили под домашним арестом. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что совладелец заправки «Н-1» является фигурантом дела об убийстве владельца АЗС «Валерия и К» Сергея Княжева, и его подозревают в мошенничестве с документами при поставке топлива на заправку погибшего.

Убийство владельца АЗС «Валерия и К» произошло 8 октября 2015 года. Сергея Княжева застрелили возле его же заправки. После смерти Сергея Княжева со счетов его фирмы пропали более 11 млн рублей, а часть имущества оказалась в руках трёх его бывших партнёров, которые являются подозреваемыми по уголовному делу.

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