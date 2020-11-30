Уфа, , 09:16 — REGNUM Причины гибели 54-летнего работника ижевского ООО «ТракторЦентр» установлены в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 9 июня на проселочной дороге в Янаульском районе, которая ведет к кустовой площадке Четырманского нефтяного месторождения ООО «Башнефть-Добыча». В тот момент на ней велись работы специалистами ОАО «Азнакаевский Горизонт». Рабочие получили задание снять с бульдозера отвал и погрузить его на трал для отправки в Ижевск. Во время транспортировки бульдозер опрокинулся, а его машинист оказался под ним. В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ. Было установлено, что подрядная организация ОАО «Азнакаевский горизонт» привлекло к работе двух работников ООО «ТракторЦентр» и бульдозер без оформления необходимых пропусков. Помимо этого, погибшего мужчину допустили к работе без прохождения инструктажа по охране труда, а погрузка бульдозера на трал была организована без ответственного за производство работ сотрудника.

В результате ООО «ТракторЦентр» был оштрафовано 320 тысяч рублей. Административное производство возбуждено и в отношении ОАО «Азнакаевский Горизонт» за нарушения требований охраны труда.

Сообщается, что материалы расследования переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.

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