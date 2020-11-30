Петропавловск-Камчатский, , 09:05 — REGNUM На Камчатке суд признал виновным 49-летнего жителя Петропавловска-Камчатского в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он уже был осужден по аналогичной статье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

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Установлено, что мужчина с сентября 2018 года по январь 2020 года трижды управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле полковник полиции, совершивший смертельное ДТП, уволен из органов внутренних дел.