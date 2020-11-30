Якутск, , 09:10 — REGNUM Вахтовики, прибывшие на Нимнырскую компрессорную станцию (КС-4) газопровода «Сила Сибири» в Якутию и пробывшие на карантине, обратились в прокуратуру и МВД по поводу невыплаты заработной платы и нарушений условий договора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Читайте также: В Красноярске вахтовики после карантина попали в психдиспансер

Работники жалуются, что им грозят увольнением, «чёрными» списками и высылкой за пределы вахтового посёлка в тайгу, чтобы добирались за свой счёт. По их словам, им не выплачивают не только зарплату, но и не оплачивают выходные дни, отпуск.

«По данному факту следственными органами СКР Якутии организована процессуальная проверка. Будут установлены обстоятельства и причины невыплат», — сообщили в Следкоме Sakhaday.

Претензии вахтовики выставляют субподрядчику ООО «Промконсалтинг» и ООО «Стройгазконсалтинг».

Также издание цитирует представителя компании:

«Считаем, что это злоупотребление правом. 12 человек после обсерватора, проработав совсем немного, настаивают на выплате зарплаты и отъезде. У других работников, а их около 500, нет претензий. Это незаконно и похоже на вымогательство».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае около десяти вахтовиков компании «Полюс» попали в психоневрологический диспансер из гостиницы, где они пережидали карантин. Они находились в обсерваторе перед выездом на вахту.