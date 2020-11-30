Джакарта, 30 ноября 2020, 09:02 — REGNUM Извержение вулкана Семеру в Индонезии вызвало появление горячих облаков на расстоянии километра от кратера вулкана, сообщает Detik.
Известно, что извержение произошло в минувшее воскресенье, 29 ноября, около 00:10 по местному времени.
Помимо горячих облаков, вулкан выбросил столб дыма. Потоки вулканической лавы продвинулись на 1500 метров.
В настоящее время объявлен второй уровень опасности.
Как сообщало ИА REGNUM, центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии повысил статус вулканической активности вулкана Левотоло до третьего уровня.
Читайте ранее в этом сюжете: Тысячи человек в Индонезии эвакуировали из-за извержения вулкана Левотоло