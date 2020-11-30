Джакарта, , 09:02 — REGNUM Извержение вулкана Семеру в Индонезии вызвало появление горячих облаков на расстоянии километра от кратера вулкана, сообщает Detik.

Известно, что извержение произошло в минувшее воскресенье, 29 ноября, около 00:10 по местному времени.

Помимо горячих облаков, вулкан выбросил столб дыма. Потоки вулканической лавы продвинулись на 1500 метров.

В настоящее время объявлен второй уровень опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии повысил статус вулканической активности вулкана Левотоло до третьего уровня.

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