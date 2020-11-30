Владикавказ, , 08:56 — REGNUM В Северной Осетии произошел взрыв в подвале строящейся школы. Пострадал один человек, он госпитализирован в больницу с телесными повреждениями, сообщили 30 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По факту инцидента, случившегося накануне утром, 29 ноября, в селении Цалык Правобережного района, организована проверка. Установлено, что при проведении сварочных работ на строящемся объекте взорвался газовый баллон. Пострадавший — 53-летний сварщик. В настоящее время его состояние оценивается как нетяжелое.

Специалисты минстроя РСО-Алании вместе с руководством ведомства обследовали объект после взрыва и сделали предварительное заключение по поводу произошедшего.

«Данный инцидент не отменяет сдачу объекта. Замечания и последствия разрушений будут устранены в ближайшие дни, после чего продолжится работа по строительству социально важного объекта», — говорится в сообщении.