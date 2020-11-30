Хабаровск, , 08:48 — REGNUM В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх мужчин, обвиняемых в покушении на изнасилование и похищении человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Вечером 6 апреля обвиняемые в одном из населённых пунктов Ульчского района, будучи нетрезвыми, с целью изнасилования знакомой женщины напали на неё и, применяя физическую силу, насильно против её воли посадили в автомобиль. Злоумышленники привезли потерпевшую в один из домов, но женщина смогла сбежать.

Трое приятелей попытались её догнать, но им помешал местный житель. Обвиняемые погрузили мужчину в багажник автомобиля, вывезли в лес и жестоко избили.

Ранее фигуранты уголовного дела уже имели судимости.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору Ульчского района для утверждения обвинительного заключения и направления в суд», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.