Джакарта, , 08:37 — REGNUM Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии повысил статус вулканической активности вулкана Левотоло до третьего уровня, сообщает Detik.

В результате повышения активности вулкана было эвакуировано 2782 жителя.

Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендует жителям быть бдительными. Альпинистов и туристов призвали не приближаться к вулкану в радиусе четырех километров. Всем жителям также напомнили о необходимости использовать маски и другие средства для защиты глаз и кожи от вулканического пепла.

Между тем в минувшее воскресенье, 29 ноября, было зафиксировано шесть землетрясений из-за извержения вулкана Левотоло. Столб густого белого дыма поднялся на высоту до 4000 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Левотоло, расположенный в Индонезии на острове Ломблен в южной части страны, выбросил столб пепла.

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