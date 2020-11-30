Благовещенск, , 08:36 — REGNUM В Приамурье суд присяжных признал виновным 53-летнего жителя Благовещенска в убийстве из-за ревности своей сожительницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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Мужчина подозревал женщину в измене. Пара проживала в общежитии, где и было совершено убийство. Установлено, что сначала он ударил кулаком по голове подозреваемую в измене, потом задушил. Когда женщина уже не подавал признаков жизни нанёс по шее ножевые ранения.

Обвиняемого приговорили к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке признанные судом присяжных виновными в разбойном нападении, убийстве, незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов двое мужчин попытались обжаловать приговор в суде апелляционной инстанции. Вышестоящий суд приговор оставил в силе.