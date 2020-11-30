Грозный, , 08:36 — REGNUM В Чечне трагически оборвалась жизнь внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня», фотографа Саид-Хусейн Царнаева. Он сорвался в пропасть во время съемок в горном районе. О гибели известного фотокорреспондента сообщил на своей странице в соцсети глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ушел из жизни выдающийся человек, известный российский и чеченский фотограф Саид-Хусейн Царнаев. Во время съемок в одном из горных районов республики он сорвался в пропасть. Трагедия произошла в труднодоступной местности. Несмотря на сложности, спасатели смогли вытащить его тело», — написал 30 ноября «ВКонтакте» чеченский лидер.⠀По словам Кадырова, работа Царнаева была сопряжена с высоким риском, он «не боялся работать в горячих точках и <…> мог с присущим ему мастерством запечатлеть самые трагические и прекрасные моменты жизни».

Как сообщается, Саид-Хусейн Царнаев за свою работу неоднократно становился призером множества профессиональных конкурсов, в том числе «Патриот России», «Золотое перо» и «Слово о Грозном».