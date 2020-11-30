Уфа, , 08:35 — REGNUM Уголовное дело по факту причинения смерти сотруднику МЧС РФ во время охоты возбуждено в Башкирии. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, трагедия произошла днем 27 ноября в лесу около деревни Красный Восток Куюргазинского района. Следователи считают, что 62-летний охотник заметил лося и выстрелил в него, при этом он не убедился в отсутствии людей рядом с этим местом. В результате пуля попала в грудь 39-летнему охотнику, который от полученного ранения скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Расследование дела продолжается.

По информации МЧС РФ по Башкирии, погибшим мужчиной является заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС РФ по Башкирии, который находился в это время в основном отпуске.

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