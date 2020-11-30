Биробиджан, , 08:25 — REGNUM В Еврейской автономной области в селе Кукелева при пожаре в частном доме погиб несовершеннолетний ребёнок. Его бабушке удалось спастись, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Проводится проверка.

Предположительно пожар в доме мог произойти из-за неисправной печи.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в одноэтажной бане в Елизовском районе Камчатского края. Шлакоблочная баня загорелась в садоводческом некоммерческом товариществе «Мутновский».