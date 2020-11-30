Кудымкар, Пермский край, , 08:21 — REGNUM В Пермском крае вечером 29 ноября на территории Кудымкарского городского округа произошла смертельная автоавария, с участием двух легковых машин и грузовика, сообщает УМВД по региону.

По данным ведомства, на трассе Нытва — Кудымкар водитель автомобиля «УАЗ-23 602», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с КАМАЗом. От удара «Патриот Карго» отбросило на противоположную полосу, где с автомобилем столкнулся «Хендай Солярис».

Водители грузовика и внедорожника скончались на месте ДТП. Водитель иномарки получил ушибы головы и ног. По факту аварии полиция проводит проверку.