Уфа, , 08:11 — REGNUM Шесть автомобилей столкнулись в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, массовое ДТП произошло вечером 29 ноября на 63 км автодороги Белебей-Николаевка — Туймазы-Бакалы в Туймазинском районе.

По предварительной информации, автомобиль «Форд Фокус» под управлением 29-летнего жителя г. Октябрьского столкнулся со встречным ВАЗ-2112, за рулем которого находился 19-летний мужчина. После этого автомашина «Форд Фокус» столкнулась с автомобилем «Шкода Октавия», которая двигалась в попутном направлении. А «Шкода Октавия» столкнулась с попутным автомобилем «Лада Калина». Вышеупомянутый автомобиль «Форд Фокус» ударил еще и другой автомобиль «Лада Калина» и «Рено Логан».

Сообщается, что в этом ДТП получили травмы водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ-2112, а также пожилой человек, ехавший в «Форде Фокус».

В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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