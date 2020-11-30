Самара, , 07:56 — REGNUM В результате лобового столкновения двух грузовых автомобилей на трассе возле поселка Сергиевск в Самарской области погибли три человека. Об этом 30 ноября сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что сообщение об аварии с участием двух грузовиков на 104-м км автодороги М-5 «Урал», в районе поселка Сергиевск, поступило в 14:48 (13:48 мск)

«В результате ДТП погибли три человека, пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский автобус упал в ущелье в провинции Патас на северо-западе Перу