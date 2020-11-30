Нальчик, , 07:47 — REGNUM Три человека погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной автотрассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 06:10 мск на 426-м километре автотрассы «Кавказ». Столкнулись легковые автомобили Nissan Teana и LADA Priora. По предварительным данным, на месте ДТП погибло три человека, ещё двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу города Нальчика. Среди погибших и пострадавших несовершеннолетних нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все причины и обстоятельства смертельного ДТП. Движение автотранспорта на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате столкновения двух автомобилей «Лада Гранта» в Кабардино-Балкарии.

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