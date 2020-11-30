Елизово, Камчатский край, , 07:41 — REGNUM Пожар произошел в одноэтажной бане в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что шлакоблочная баня загорелась в садоводческом некоммерческом товариществе «Мутновский». Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. В результате возгорания повредились конструкции внутри бани на 60%. Пострадавших не было. Причины пожара в настоящее время выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года в Саратовской области было зафиксировано более 360 пожаров в частных банях. Только за один ноябрь 2020 года в регионе горели 40 бань.