Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:22 — REGNUM Выброс пепла высотой до четырех километров над уровнем моря произошел на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 км», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в населенных пунктах острова Парамушир выпадения пепла не фиксировалось. Также запах сероводорода не ощущался. В МЧС РФ добавили, что угрозы жизнедеятельности выброс пепла не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 3,5 километров над уровнем моря. Угрозы для жителей острова Парамушир этот выброс не представлял.

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