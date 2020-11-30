Окленд, Новая Зеландия, , 07:01 — REGNUM Обвинения в халатности выдвинула государственная служба охраны труда против физических и юридических лиц, не обеспечивших безопасность туристов во время извержения вулкана в Новой Зеландии. Об этом 30 ноября сообщает издание The New Zealand Herald.

Обвинения были выдвинуты против десяти организаций, нарушивших законодательство страны о здоровье и безопасности на производстве, что привело к гибели 22 туристов при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд 9 декабря 2019 года. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 1,5 млн новозеландских долларов ($1,1 млн).

Кроме того, в халатном отношении к своим служебным обязанностям были обвинены три руководителя предприятий, не обеспечившие безопасность туристов. Каждому из них грозит штраф в размере до 300 тыс. новозеландских долларов ($211,5 тыс.). Слушания по данному делу состоятся 15 декабря текущего года в окружном суде Окленда.

Напомним, в момент извержения вулкана на острове Уайт-Айленд находились 47 человек. После извержения власти Новой Зеландии сообщили о девяти погибших, позднее один человек умер после госпитализации в больнице, тела ещё шестерых были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции, ещё шестеро пострадавших скончались от полученных травм в клиниках Австралии и Новой Зеландии.

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