Владивосток, , 06:55 — REGNUM Во Владивостоке энергетики продолжают возвращать свет в дома жителей острова Русский — на утро 30 ноябре бе электричества оставались около 20 домов. После «запитки» всех посёлков специалисты приступят к созданию надежной системы электроснабжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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До конца отопительного сезона на острове в резерве оставят все генераторы.

«После подключения к электричеству нужно начинать работу по созданию устойчивого электроснабжения всего Русского. Здесь, конечно, сложная схема — разрозненные посёлки, большие расстояния, сложный гористый рельеф, но в течение этой недели будут задействованы более 80 лесников с инвентарём и оборудованием, будет находиться министр лесного хозяйства, из 11 бригад девять прибыли. Будут работать энергетики Оборонэнерго и ДРСК, командование флота выделит до 150 человек. Необходимо за эту неделю максимально выполнить работу по переходу на устойчивую систему энергоснабжения, для этого потребуется установить около 400 бетонных опор», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 ноября в Приморье идёт ликвидация последствий ледяного дождя. Сотни тысяч приморцев оставались без света, тепла и воды. Работы продолжатся ещё минимум неделю.