Москва, , 06:40 — REGNUM Пассажир такси, угнавший автомобиль после конфликта с водителем, был задержан сотрудниками полиции в Москве. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Конфликт, перешедший в драку, произошёл между пассажиром и водителем такси на юго-востоке Москвы. В ходе конфликта пассажиру удалось завладеть автомобилем Volkswagen, после чего он скрылся на нём в неизвестном направлении. Сотрудники полиции провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание правонарушителя.

Мужчина, угнавший автомобиль, был задержан на улице Энергетической. Его доставили в отделение полиции, где проводятся дальнейшие разбирательства.

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