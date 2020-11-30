Петропавловск-Камчатский, , 05:49 — REGNUM На Камчатке признанные судом присяжных виновными в разбойном нападении, убийстве, незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов двое мужчин попытались обжаловать приговор в суде апелляционной инстанции. Вышестоящий суд приговор оставил в силе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

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В ходе следствия и суда первой инстанции, который длился полгода, выяснилось, что двое жителей Петропавловска-Камчатского совершили разбойное нападение на молодого предпринимателя и убили его. В мае 2017 года они были задержаны сотрудниками полиции при перевозке используемого для убийства оружия и боеприпасов.

Присяжные заседатели признали мужчин виновными во всех трёх преступлениях. Одного приговорили к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второго — к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Горно-Алтайске завершился процесс над двумя жителями Барнаула, которых обвиняли в разбойном нападении на женщину и её несовершеннолетнюю дочь. Преступление произошло в январе 2020 года.