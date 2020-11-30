Хабаровск, , 05:56 — REGNUM В Хабаровске оштрафован на 300 тыс. рублей местный житель за оправдание теракта, который произошёл девять лет назад на острове Утёйа в Норвегии, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Управление ФСБ по Восточному военному округу.

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Первый Восточный окружной военный суд признал виновным хабаровчанина, который в социальных сетях оправдывал террориста — «признавал совершенные Андерсом Брейвиком теракты правильными и нуждающимися в поддержке».

Фигурант уголовного дела признал вину и раскаялся. Приговор суда вступил в законную силу

22 июля 2011 года Брейвик взорвал устройство около одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения.

Также в этот же день террорист расстрелял участников слёта молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии — убил 69 и ранил 66 человек, в основном подростков.

Террорист приговорён к 21 году тюрьмы, которое могут продлевать неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.

Как сообщало ИА REGNUM, суд во Владимире арестовал сторонника «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который обвиняется в подготовке взрывов в Московском регионе.