Чанша, Китай, , 04:20 — REGNUM Более 10 человек оказались взаперти в затопленной угольной шахте в провинции Хунань центральной части Китая, сообщает 29 ноября агентство Синьхуа.

Под данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, инцидент произошёл примерно в 11:30 по местному времени в городе Лэйян. По словам чиновников, регион мобилизовал 60 профессионалов для откачки воды и проведения поисково-спасательных работ.

Для откачки воды также используется четыре насоса, в то время как 84 пожарных также выдвинулись на место. В министерстве утверждают, что ведется расследование причин произошедшего.