Всеволожск, Ленинградская область, , 03:45 — REGNUM Ребёнок пострадал в результате взрыва, произошедшего в квартире многоэтажного жилого дома во Всеволожске Ленинградской области. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба правительства региона.

Взрыв произошёл в доме, расположенном на улице Добровольского, в квартире на 12-м этаже. В результате взрыва были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки и ограждение лоджии. Возгорание, возникшее после взрыва, было оперативно ликвидировано с привлечением 32 человек и 13 единиц техники.

Из дома было эвакуировано 40 жильцов, при взрыве пострадал ребёнок, он был направлен в больницу для обработки порезов и обследования. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка из баллона с газом, предназначенного для натяжения потолков. Всего при взрыве пострадали три квартиры, решается вопрос с размещением жильцов. На месте происшествия работают следователи-криминалисты и сотрудники полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства ЧП.

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