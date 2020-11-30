Хьюстон, США, , 03:09 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись на шоссе в американском штате Техас, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Сообщается, что авария произошла утром 29 ноября. Автомобиль Cadillac выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с легковушкой Nissan. В результате ДТП погибли пять человек: виновник аварии и четыре человека в салоне второго автомобиля. Отмечается, что среди погибших был двухлетний ребенок. Также пострадал шестимесячный ребенок, его госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября на Украине грузовик врезался в асфальтоукладчик. В результате аварии погибли двое дорожных рабочих, еще один получил травмы.