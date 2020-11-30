Лима, , 03:04 — REGNUM Пассажирский автобус упал в ущелье в провинции Патас на северо-западе Перу, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что автобус с 18 пассажирами в салоне направлялся в город Чангуаль на вечеринку. Однако водитель не справился с управлением и допустил падения автобуса в ущелье. В результате ДТП погибли семеро человек, еще 11 получили различные травмы. В настоящее время полиция выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Казахстане перевернулся автобус с сорока пассажирами. В результате дорожной аварии была госпитализирована одна пожилая пассажирка.