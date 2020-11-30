Абуджа, , 02:21 — REGNUM Пятеро боевиков из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы в ходе спецоперации войск Нигерии в штате Борно на северо-востоке страны, сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-службу нигерийских вооруженных сил.

Сообщается, что операция проходила 27 ноября у деревень Гарал и Буланкеса, а также в городе Пулка. В результате спецоперации были ликвидированы пятеро террористов, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября неизвестные боевики напали на ферму в нигерийском штате Борно. В результате нападения погибли не менее 40 мирных жителей.

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