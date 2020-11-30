Буэнос-Айрес, , 00:26 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано на территории Аргентины, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 34 километрах к востоку от департамента Умауака. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Информации во возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября землетрясение магнитудой 5,4 произошло в провинции Северное Малуку в Индонезии. Данных о разрушениях или жертвах не поступало.