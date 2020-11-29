Донецк, , 18:28 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район села Веселого возле бывшего аэропорта Донецка. Об этом 29 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Обстрел зафиксирован в 12:42 мск, — говорится в сообщении. — Произведено (военными ВСУ) пять залпов минометными минами калибра 82 мм».

Отмечается, что украинские силовики вели обстрел со стороны подконтрольного им села Опытное. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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