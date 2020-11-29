Минск, , 18:14 — REGNUM Более 190 человек задержали в ходе несанкционированных протестов, которые состоялись в Белоруссии 29 ноября. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

В настоящее время в списке на сайте центра, где публикуются имена задержанных в ходе протестных акций, перечислено 191 фамилия.

В сообщении уточняется, что большинство из данного числа задержано в Минске, остальные в Гродно, Бресте, Витебске и ряде других городов.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября в Минске и других городах Белоруссии проходят очередные акции протеста, участники которых недовольны действующей властью.

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