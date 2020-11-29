Оренбург, , 16:36 — REGNUM В посёлке Светлый Оренбургской области выясняются обстоятельства гибели пятерых человек. Из тела были найдены в квартире одного из домов, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, трупы обнаружили вечером 28 ноября. Один из умерших жил в Оренбурге, ещё четверо проживали в Домбаровском районе. Возраст погибших от 26 до 50 лет. Известно, что они занимались ремонтно-строительными работами, а здесь снимали жильё.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Телесных повреждений на телах нет. Предположительно, люди отравились угарным газом.