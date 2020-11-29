Джакарта, 29 ноября 2020, 15:15 — REGNUM Вулкан Левотоло, который расположен в Индонезии на острове Ломблен (Лембата) в южной части страны, начал извержение сегодня, 29 ноября. Об этом сообщают местные СМИ.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898
Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

Сообщается, что вулкан выбросил столб пепла на высоту около четырех километров. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Власти Индонезии спешно запретили полеты в районе извержения, а также закрыли местный аэропорт.

В соцсетях распространяются кадры, на которых видно, что местное население в панике эвакуируется.