Жолква, , 16:02 — REGNUM В городе Жолква Львовской области в центральной районной больнице в результате отключения электроэнергии 27 ноября скончались два пациента, больных COVID-19, которые в тот момент были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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В пресс-службе полиции сообщили, что об инциденте узнали посредством мониторинга социальных сетей и провели проверку, в результате которой информация подтвердилась.

«27 ноября в период с 17:50 до 19:10 отсутствовало электроснабжение в Жолковской районной больнице. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти дыхательная недостаточность», — сообщили в полиции.

В правоохранительных органах сообщили, что после отключения электроэнергии в больнице не воспользовались имеющимися в распоряжении лечебного учреждения электрогенераторами для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии к аппаратам ИВЛ. В больнице в наличии имелись два генератора.

Из-за прекращения работы аппаратов ИВЛ скончались два пациента — 66-летняя женщина и 61-летний мужчина. В связи с произошедшим правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 119 Уголовного Кодекса Украины (убийство по неосторожности) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).