Курган, , 13:00 — REGNUM В Кургане ликвидирован крупный пожар в административном здании на проспекте Машиностроителей, 30б. Обошлось без жертв, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Курганской области.

Ликвидация огня на проспекте Машиностроителей,30б Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

Сигнал о возгорании в двухэтажном административном здании поступил в 21:08 по местному времени (19:08 мск) 28 ноября. По прибытию пожарных на место, огнём быд охвачен второй этаж, горела мебель в кабинетах, пламя перекинулось на кровлю. Пожар удалось ликвидировать в 2:27 (00:27 мск). Общая площадь, уничтоженная огнём, составила 400 квадратных метра.

К ликвидации пожара были привлечены 50 человек и 15 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.