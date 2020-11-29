Рязань, , 11:52 — REGNUM В причинах смерти пациентки, скончавшейся в автомобиле скорой помощи в городе Сасово Рязанской области, будут разбираться следственные органы СК России. Проверку организовали после информации о том, что родственники воспрепятствовали действиям медиков, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, вечером 27 ноября 44-летней жительнице Сасово внезапно стало плохо, была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие на место медики приняли решение госпитализировать женщину, однако родственники и знакомые пациентки стали препятствовать действиям медицинских работников и спровоцировали конфликт. Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.

«Первоначальную проверку сообщения провели органы внутренних дел. С учётом общественного резонанса, а также в целях необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств данного происшествия следственными органами перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии материала из полиции и передачи его в следственные органы регионального следственного управления», — заявили в СК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины, опрашиваются очевидцы, изъята необходимая медицинская документация. Ход проверки взят под контроль руководителем следственного управления.