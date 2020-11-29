Донецк, , 10:26 — REGNUM Вооруженные силы Украины за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 29 ноября в представительстве Республики в СЦКК.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Под обстрелам украинских силовиков оказались населенные пункты Горловка (поселок шахты имени Гагарина) и Коминтерново.

По территории Республики боевики ВСУ выпустили восемнадцать боевых припасов — тринадцать гранат из гранатомета АГС, пять гранат из гранатомета РПГ. Также ВСУ применили стрелковое оружие.

На данный момент уточняется информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры.

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Напомним, в предыдущие сутки боевики ВСУ из минометов обстреляли населенные пункты Веселое и Ленинское.