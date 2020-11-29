Луганск, 29 ноября 2020, 09:48 — REGNUM За минувшие сутки силовики ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили 29 ноября в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.
Под обстрелами оказался населенный пункт Лозовое, в направлении которого украинские силовики вели обстрелы из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Обстрелы были зафиксированы из населенного пункта Луганское.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ подвергли обстрелу населенный пункт Калиново Борщеватое.