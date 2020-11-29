Алма-Ата, Казахстан, , 09:07 — REGNUM По состоянию на 07:00 (04:00 мск) 29 ноября в городе Алма-Ата выпало от 3 до 10 см снега. Осадки начались накануне, 28 ноября, в первой половине дня и продолжались с перерывами, сообщили утром 29 ноября в пресс-службе администрации города.

По информации источника, 15−25 см снега выпало в предгорной местности, 25−40 см — в горной.

Во избежание гололедицы сотрудниками коммунальных служб было применено 3485 тонн противогололедных материалов. Также ведутся работы по расчистке от снега тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, а также надземных пешеходных переходов и мест, предназначенных для парковки.

В ночное время было задействовано 574 единицы техники и 500 дорожных рабочих.