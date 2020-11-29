Рим, , 06:41 — REGNUM 20 бомб времён Великой Отечественной войны нашли и обезвредили сапёры на территории тренировочной базы футбольного клуба «Рома» в Италии. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба клуба.

Неразорвавшиеся снаряды были найдены на территории базы в Тригории в ходе строительства новых тренировочных полей. На место обнаружения были вызваны сапёры, которые тщательно обследовали территорию. Военнослужащие нашли и обезвредили 20 бомб.

Футбольный клуб «Рома» выразил благодарность итальянской армии и отряду сапёров за обезвреживание опасной находки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении склада авиабомб в ходе работ по благоустройству бульвара в Керчи.

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