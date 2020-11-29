Анкара, , 04:49 — REGNUM Пятеро граждан России и Украины были арестованы по подозрению в причастности к незаконной продаже своих и чужих органов в Турции. Об этом 28 ноября сообщает агентство Anadolu.

Управлением по борьбе с торговлей людьми среди беженцев было начато расследование в связи с обращением в «комитет по этике» 18 иностранных граждан, которые представились родственниками лиц, нуждающихся в пересадке органов. В ходе расследования было установлено, что задержанные не имеют никакой родственной связи с пациентами, а намеревались продать свои органы. Среди задержанных оказались граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана.

После допроса восемь из 18 подозреваемых были освобождены, десять человек предстали перед судом. В отношении пятерых подозреваемых в незаконной торговле органами была избрана мера пресечения в виде ареста, ещё пятеро дали подписку о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о раскрытии правоохранительными органами Туниса международной сети по незаконной торговле человеческими органами.

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