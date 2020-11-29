Киев, , 03:21 — REGNUM Нападение на украинскую журналистку совершил неизвестный во время прямого эфира с мероприятия, посвящённого памяти жертв голодомора в Киеве. Об этом 28 ноября сообщил телеканал NewsOne.

В ходе прямого эфира, который корреспондентка телеканала NewsOne Виолетта Товкес вела с одной из улиц Киева, на неё было совершено нападение. Неизвестный мужчина в маске подбежал к журналистке, стал кричать на неё, а затем выбил из её рук микрофон и траурную свечу. После этого нападавший скрылся в толпе. Сама журналистка не пострадала.

Руководство телеканала призвало правоохранительные органы найти и привлечь к ответственности злоумышленника и отметило, что ситуация с нападением на корреспондента является ещё одним доказательством незащищённости журналистов и «общей плачевной ситуации со свободой слова» на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) с начала 2020 года в стране против журналистов применяли силу 49 раз.

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