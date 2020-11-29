Абуджа, , 01:09 — REGNUM Вооруженные боевики напали на ферму в штате Борно на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В Африке Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания

По их данным, боевики атаковали ферму Квашебе Замармари в тот момент, когда работники сельхозпредприятия собирали рис. В результате нападения были убитые не менее 40 мирных жителей. Других подробностей нападения пока не сообщается. В настоящее время силовики ведут поиск сбежавших с места нападения боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие Нигерии уничтожили 23 террористов из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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