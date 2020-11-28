Советский район, Югра, , 22:59 — REGNUM В Югре бывший директор комплекса «Содружество» в Советском районе подозревается в присвоении бюджетных 269 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствие полагает, что в октябре 2014 года 38-летний подозреваемый, занимая пост директора муниципального бюджетного культурно-спортивного комплекса «Содружество» в одном из поселений Советского района, изготовил фиктивный договор купли 27 пластиковых окон у одного из предпринимателей на сумму 269 тысяч рублей. В итоге, по версии следствия, деньги были присвоены директором.

Бывший руководитель «Содружества» подозревается в совершении преступления по ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества с использованием служебного положения»).